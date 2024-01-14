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Россияне сосредоточили усилия на Крынках, фото: Google Maps
Рашисты сосредоточили 10 тыс. военных, пытаясь выбить ВСУ из Кринок — Гуменюкhttps://racurs.ua/n191344-rashisty-sosredotochili-10-tys-voennyh-pytayas-vybit-vsu-iz-krinok-gumenuk.htmlРакурс
Російські загарбники зосередилися на Кринках на лівобережжі Херсонщини й намагаються вибити звідти українські сили. Задля цього в районі Кринок сконцентровано близько 10 тисяч росіян.
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Про це в ефірі національного телемарафону розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє агентство «РБК-Україна».
Там продовжується наша бойова робота із закріплення і розширення плацдарму, а ворог намагається вибивати наші підрозділи, — зазначила вона. — Там фактично вже немає жодного вцілілого будинку, працюють артзасоби однієї та іншої сторони. Крім того, ворог дуже потужно бомбардував цей регіон.
Військові закликають місцевих жителів виїхати з зони активних бойових дій.
Джерело: «РБК-Україна»
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