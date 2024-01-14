Россияне сосредоточили усилия на Крынках, фото: Google Maps

https://racurs.ua/n191344-rashisty-sosredotochili-10-tys-voennyh-pytayas-vybit-vsu-iz-krinok-gumenuk.html

Ракурс

Російські загарбники зосередилися на Кринках на лівобережжі Херсонщини й намагаються вибити звідти українські сили. Задля цього в районі Кринок сконцентровано близько 10 тисяч росіян.

.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Там продовжується наша бойова робота із закріплення і розширення плацдарму, а ворог намагається вибивати наші підрозділи, — зазначила вона. — Там фактично вже немає жодного вцілілого будинку, працюють артзасоби однієї та іншої сторони. Крім того, ворог дуже потужно бомбардував цей регіон.

Військові закликають місцевих жителів виїхати з зони активних бойових дій.

Джерело: «РБК-Україна»