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Российский подполковник погиб во время удара ВСУ по аэродрому «Саки». Фото:
Удар по аэродрому «Саки» — в Крыму сообщили о гибели подполковника рфhttps://racurs.ua/n191358-udar-po-aerodromu-saki-v-krymu-soobschili-o-gibeli-podpolkovnika-rf.htmlРакурс
Російський високопоставлений чиновник загинув під час атаки Сил оборони України на кримський військовий аеродром «Саки».
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Того дня було ліквідовано заступника командира 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку підполковник Олександра Чорнобривого. Цей офіцер став «вантажем 200» під час ракетної атаки на «Саки» в ніч з 5 на 6 січня. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».
Нагадаємо, 4 січня відбулася комплексна спецоперація на території тимчасово окупованого Криму. Головне управління розвідки МО, Повітряні сили ЗСУ та інші підрозділи Сил оборони успішно атакували російські позиції РЛС на аеродромі «Саки» у Новофедорівці.
Там базується 43-й винищувальний авіаційний полк, який має на озброєнні бомбардувальники Су-24 й винищувачі Су-30. Ці літаки стали основою авіаційного угруповання, яке атакує Південь України. Також під ударом Сил оборони того дня опинився склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине.
Британська розвідка заявила, що ці атаки могли погіршити поінформованість і прикриття російської протиповітряної оборони над окупованим Кримом.
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