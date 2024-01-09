Збитки від ударів по аеродромах в окупованому Криму оцінила британська розвідка. Фото:

https://racurs.ua/ua/n191196-zbytky-vid-udariv-po-aerodromah-v-okupovanomu-krymu-ocinyla-brytanska-rozvidka.html

Ракурс

Удари Збройних сил України, які останнім часом були завдані по аеродромах росіян в окупованому Криму, завдали значної шкоди військовій інфраструктурі країни-агресора.

.

Сили оборони України 4 січня атакували російські об'єкти на аеродромах у місті Саки та Севастополі. Ці атаки могли погіршити поінформованість і прикриття російської протиповітряної оборони над кримським регіоном. Про це йдеться у новому зведенні Міністерства оборони Великої Британії за 9 січня.

Це ще раз демонструє неефективність російської ППО у захисті ключових об'єктів, незважаючи на її підвищену готовність, — наголосили у відомстві.

Зазначається, що у відповідь окупаційна армія завдала низки ракетних ударів по території України 8 січня. Російські ракети були націлені, зокрема, на Кривий Ріг, Запоріжжя та Хмельницьку область. Британці наголошують, що сценарій російської відповіді може свідчити про рівень успіху, досягнутий діями ЗСУ 4 січня.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки МО повідомили, що 4 січня відбулася комплексна спецоперація на території тимчасово окупованого Криму. ГУР, Повітряні сили ЗСУ та інші підрозділи Сил оборони успішно атакували російські позиції РЛС на аеродромі у Саках та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине.