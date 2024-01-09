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Ущерб от ударов по аэродромам в оккупированном Крыму оценила британская разведка. Фото:
Ущерб от ударов по аэродромам в оккупированном Крыму оценила британская разведкаhttps://racurs.ua/n191196-uscherb-ot-udarov-po-aerodromam-v-okkupirovannom-krymu-ocenila-britanskaya-razvedka.htmlРакурс
Удари Збройних сил України, які останнім часом були завдані по аеродромах росіян в окупованому Криму, завдали значної шкоди військовій інфраструктурі країни-агресора.
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Сили оборони України 4 січня атакували російські об'єкти на аеродромах у місті Саки та Севастополі. Ці атаки могли погіршити поінформованість і прикриття російської протиповітряної оборони над кримським регіоном. Про це йдеться у новому зведенні Міністерства оборони Великої Британії за 9 січня.
Це ще раз демонструє неефективність російської ППО у захисті ключових об'єктів, незважаючи на її підвищену готовність, — наголосили у відомстві.
Зазначається, що у відповідь окупаційна армія завдала низки ракетних ударів по території України 8 січня. Російські ракети були націлені, зокрема, на Кривий Ріг, Запоріжжя та Хмельницьку область. Британці наголошують, що сценарій російської відповіді може свідчити про рівень успіху, досягнутий діями ЗСУ 4 січня.
Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки МО повідомили, що 4 січня відбулася комплексна спецоперація на території тимчасово окупованого Криму. ГУР, Повітряні сили ЗСУ та інші підрозділи Сил оборони успішно атакували російські позиції РЛС на аеродромі у Саках та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине.
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