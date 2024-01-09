Залужный и Умеров посетили позиции ВСУ в районе Купянска. Фото: Минобороны

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний сьогодні, 9 січня, відвідав позиції Сил оборони в районі Куп’янська в Харківській області.

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Разом із Залужним поблизу Куп’янська побував міністр оборони Рустем Умєров та начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Шаптала. Генерал-полковник та командувач оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» Олександр Сирський ознайомив їх із ситуацією на цьому напрямку. Про це повідомило Міноборони.

Сирський розповів, де українські бійці відбивають постійні спроби ворога атакувати й запевнив, що росіяни не можуть досягти успіхів у районі Куп’янська.

Мав честь зустрітися з командирами підрозділів, які воюють на цьому напрямку зараз. Доповіли про ситуацію, поточні виклики, — розповів Умєров.

Міністр запевнив, що найближчим часом будуть ухвалені рішення й «ворогу не сподобається».

В Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що в зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку українські захисники відбили п’ять атак ворога біля Синьківки Харківської області.

Нагадаємо, нещодавно в американському Інституті вивчення війни заявили, що російські військові найближчим часом планують захопити Куп’янськ у Харківській області. Зараз у росії недостатньо сил на цій ділянці для масштабного наступу, але ворог має сприятливі умови для активізації операцій на цьому плацдармі з наміром досягти територіальних здобутків.