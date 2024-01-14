Украинский дрон полностью уничтожил российскую САУ «Мста-С». Фото:

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Ракурс

Самохідна артилерійська установка «Мста-С» армії рф вибухнула на східному фронті.

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Підірвали російську САУ бійці 14-ої ОМБр. Аеророзвідники бригади спрямували на ворожу ціль дрон-камікадзе, який успішно справився з поставленою задачею. Про це служба зв’язків з громадськістю 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого 14 січня повідомила у Facebook.

На кадрах, які оприлюднили військові видно, як детонує боєкомплект російської САУ після прильоту українського БПЛА в районі Куп’янська.

Нагадаємо, днями артилеристи-самохідники 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ЗСУ з установки 2 С1 «Гвоздика» знищили відразу дві ворожі цілі — самохідну гармату 2 С19 «Мста-С» та причіпну гаубицю Д-30.