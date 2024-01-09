Українська «Гвоздика» спопелила дві російські артустановки. Фото:

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Ракурс

Артилеристи Збройних сил України знищили російську техніку на фронті за допомогою аеророзвідки.

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Оператори розвідувальних дронів зафіксували позицію причіпної гаубиці в лісопосадці та маршрут руху самохідної гармати 2 С19 «Мсти-С» із бойової стрільби в ангар. У тому ж районі виявили й ворожу причіпну гаубицю Д-30. Про це 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада ЗСУ 9 січня повідомила у Telegram.

Зазначається, що обидві цілі окупантів згодом накрили з самохідної установки 2 С1 «Гвоздика». Майстерно спрацювали артилеристи-самохідники 128-ї бригади.

Нагадаємо, 9 січня командування Сухопутних військ ЗСУ опублікувало у соцмережах відео з моментом знищення російської вогнеметної системи ТОС-1 «Солнцепєк» під Авдіївкою на Донеччині. Ймовірно, ворожу бойову одиницю уразили за допомогою FPV-дрона.