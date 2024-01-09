Знищення російського «Солнцепєка» під Авдіївкою потрапило на відео

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Знищення «Солнцепєка», скріншот відео
Знищення російського «Солнцепєка» під Авдіївкою потрапило на відеоhttps://racurs.ua/ua/n191180-znyschennya-rosiyskogo-solncepieka-pid-avdiyivkou-potrapylo-na-video.htmlРакурс
Командування Сухопутних військ ЗСУ сьогодні, 9 січня, на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало відео, котре показує момент знищення ворожої вогнеметної системи ТОС-1 «Солнцепєк» під Авдіївкою на Донеччині.
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Обставини події не уточнюються, проте сьогодні вранці у соцмережах з’явилися повідомлення, що українські військові за допомогою FPV-дрона вразили російський «Солнцепєк» в районі Авдіївки.
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