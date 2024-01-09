Знищення російського «Солнцепєка» під Авдіївкою потрапило на відео

Знищення «Солнцепєка», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n191180-znyschennya-rosiyskogo-solncepieka-pid-avdiyivkou-potrapylo-na-video.html

Ракурс

Командування Сухопутних військ ЗСУ сьогодні, 9 січня, на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало відео, котре показує момент знищення ворожої вогнеметної системи ТОС-1 «Солнцепєк» під Авдіївкою на Донеччині.

.

Обставини події не уточнюються, проте сьогодні вранці у соцмережах з’явилися повідомлення, що українські військові за допомогою FPV-дрона вразили російський «Солнцепєк» в районі Авдіївки.