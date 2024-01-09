Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення «Солнцепєка», скріншот відео

Знищення російського «Солнцепєка» під Авдіївкою потрапило на відео

9 січ 2024, 11:50
999

Командування Сухопутних військ ЗСУ сьогодні, 9 січня, на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало відео, котре показує момент знищення ворожої вогнеметної системи ТОС-1 «Солнцепєк» під Авдіївкою на Донеччині.


.

Обставини події не уточнюються, проте сьогодні вранці у соцмережах з’явилися повідомлення, що українські військові за допомогою FPV-дрона вразили російський «Солнцепєк» в районі Авдіївки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів