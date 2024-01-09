Уничтожение российского «Солнцепека» под Авдеевкой попало на видео

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Уничтожение «Солнцепека», скриншот видео
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Командування Сухопутних військ ЗСУ сьогодні, 9 січня, на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало відео, котре показує момент знищення ворожої вогнеметної системи ТОС-1 «Солнцепєк» під Авдіївкою на Донеччині.
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Обставини події не уточнюються, проте сьогодні вранці у соцмережах з’явилися повідомлення, що українські військові за допомогою FPV-дрона вразили російський «Солнцепєк» в районі Авдіївки.
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