Задержали «вагнеровца» в Ровенской области. Фото: СБУ

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Бойовик з угруповання «Вагнер» готував удари по столиці, що мали знеструмити Київ та Київську область.

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Російська воєнна розвідка закинула з білорусі в Рівненську область диверсанта, який повинен був коригувати повітряні удари по енергетичній інфраструктурі. Однак українські спецслужби знали про плани ворога заздалегідь та затримали «вагнерівця» на Рівненщині. Про це 15 січня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Зловмисника затримали «на гарячому», коли той намагався закріпити декілька GPS-трекерів на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію. За сигналами «маячків» окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб'єктах, у тому числі із застосуванням дронів-камікадзе типу Shahed.

Диверсантом виявився білорус, який входить до агентурного апарату російського Головного розвідувального управління Міноборони рф. З 2014 до 2017 року іноземець перебував у складі фейкових Л/ДНР та брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. А після повномасштабного російського вторгнення став найманцем ПВК «Вагнера», брав участь у штурмах Бахмута.

Очікується, що ворожому агенту повідомлять про підозру за ⁠ст. 113 (диверсія) та ⁠ч. 1 ст. 258−3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у грудні СБУ затримала зловмисника, який 18 жовтня скоригував російські ракети по багатоповерхівці у Запоріжжі. Тієї ночі внаслідок ворожого обстрілу п’ятеро людей загинуло, а ще п’ятеро — отримали важкі поранення.