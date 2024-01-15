Партизаны взорвали джип с оккупантами в Мелитополе. Фото:

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Ракурс

Сили опору в тимчасово окупованому Мелітополі підірвали окупантів разом з технікою.

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У неділю, 14 січня на вулиці Гоголя пролунав потужний вибух — був підірваний автомобіль російських загарбників УАЗ «Patriot». Джип було знищено, а ураження зазнали четверо окупантів. Про це 15 січня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Telegram.

Після вибуху російські силовики перекрили прилеглі вулиці, прибуло декілька автомобілів з медиками. Однак, за попередньою інформацією, лікарі знадобились не всім. Зараз уточняється кількість безповоротних і санітарних втрат ворога.

Нагадаємо, 15 грудня в тимчасово окупованому Мелітополі представники місцевого руху опору підірвали залізничний потяг. У результаті контрольованого вибуху було пошкоджено залізницю та тепловоз з вагонами.