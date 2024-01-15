Исполнительница роли Роксоланы организовала день рождения дочери по мотивам «Маша и медведь»

https://racurs.ua/n191384-ispolnitelnica-roli-roksolany-organizovala-rojdenie-docheri-po-motivam-masha-i-medved.html

Ракурс

Німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, відома своєю роллю Роксолани, організувала день народження доньки в стилі російського мультфільму «Маша та Ведмідь». Акторка проживає в Берліні з двома доньками, молодшій — Лілі Кої — саме виповнилося три роки.

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На дні народженні було багато атрибутів російської культури: кокошники, малинові сарафани, хустини, зав’язані вузликом, а також кульки з героями мультсеріалу. Пост із фотографіями зібрав понад 340 тис. реакцій та 5 тис. коментарів у профілі акторки в інстаграмі.

Росіяни в коментарях радіють, яку популярність має їхня культура за кордоном, українці та представники інших країн обурюються та нагадують, що подібні мультики — частина російської пропаганди.

Нагадаємо, світову славу Мер'єм отримала після ролі Хюррем-султан у культовому телесеріалі «Величне століття. Роксолана», який транслювали у 60 країнах світу. Після повномасштабного вторгнення акторка взяла участь у зніманнях для російського глянцю, а на Каннський кінофестиваль одягла сукню від російської модельєрки.

Мультсеріал «Маша та Ведмідь» перекладений 43 мовами. Попри популярність, чимало психологів не рекомендують його до перегляду. На думку фахівців, мультфільм пропагує жорстоке поводження з тваринами, відсутність емпатії, вчить маніпулювати та порушувати соціальні норми.