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Ракурс
Виконавиця ролі Роксолани організувала день народження доньки за мотивами "Маша та ведмідь"

Виконавиця ролі Роксолани організувала день народження доньки за мотивами «Маша та ведмідь» (ФОТО)

15 січ 2024, 15:46
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Німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, відома своєю роллю Роксолани, організувала день народження доньки в стилі російського мультфільму «Маша та Ведмідь». Акторка проживає в Берліні з двома доньками, молодшій — Лілі Кої — саме виповнилося три роки.


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На дні народженні було багато атрибутів російської культури: кокошники, малинові сарафани, хустини, зав’язані вузликом, а також кульки з героями мультсеріалу. Пост із фотографіями зібрав понад 340 тис. реакцій та 5 тис. коментарів у профілі акторки в інстаграмі.

Росіяни в коментарях радіють, яку популярність має їхня культура за кордоном, українці та представники інших країн обурюються та нагадують, що подібні мультики — частина російської пропаганди.

Нагадаємо, світову славу Мер'єм отримала після ролі Хюррем-султан у культовому телесеріалі «Величне століття. Роксолана», який транслювали у 60 країнах світу. Після повномасштабного вторгнення акторка взяла участь у зніманнях для російського глянцю, а на Каннський кінофестиваль одягла сукню від російської модельєрки.

Мультсеріал «Маша та Ведмідь» перекладений 43 мовами. Попри популярність, чимало психологів не рекомендують його до перегляду. На думку фахівців, мультфільм пропагує жорстоке поводження з тваринами, відсутність емпатії, вчить маніпулювати та порушувати соціальні норми.

Джерело: Ракурс


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