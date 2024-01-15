Жизнь после Коломойского - добыча "Укрнафты" выросла

https://racurs.ua/n191389-jizn-posle-kolomoyskogo-dobycha-ukrnafty-vyrosla.html

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Держпідприємство «Укрнафта» відзвітувала про перший рік діяльності без керівництва осіб, близьких до Ігоря Коломойського.

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За перший повний рік роботи під контролем держави Укрнафта видобула 1,41 млн тонн нафти з конденсатом та 1,10 млрд кубометрів газу — більше, ніж у 2022-му, але менше, ніж у 2021-му. Про це повідомив гендиректор компанії Сергій Корецький на своїй сторінці у Фейсбук 15 січня.

Це додатково +3% і +6% до торішніх показників видобутку, — вказав Корецький.

Раніше Корецький писав, що після націоналізації ПАТ «Укрнафта» тільки за перше півріччя 2023 року показала 14 млрд грн прибутку — це більше, ніж сумарний прибуток за попередні 15 років, які компанія перебувала під управлінням групи «Приват» Ігоря Коломойського.