Новую редакцию законопроекта о мобилизации внесут в Раду через несколько недель

https://racurs.ua/n191398-novuu-redakciu-zakonoproekta-o-mobilizacii-vnesut-v-radu-cherez-neskolko-nedel.html

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Уряд внесе нову редакцію законопроекту про мобілізацію до Верховної Ради не найближчими днями — йдеться про тижні.

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Про це заявила заступник міністра оборони Наталія Калмикова 15 січня в ефірі телемарафону.

Калмикова наголосила, що нова редакція законопроекту має пройти певний шлях узгодження в уряді.

Заступник голови Міноборони попросив конкретизувати терміни внесення законопроекту до Ради.

Ми б хотіли, щоб це були дні, але ми розуміємо, що це буде швидше за все кілька тижнів, — відповіла вона.

Пізніше Калмикова додала, що початок реалізації норм законопроекту також очікується упродовж тижнів чи місяця.

Міноборони увечері 11 січня заявило, що вже готове винести нову редакцію законопроєкту на погодження уряду найближчим часом. Про це написав у себе на ФБ міністр Рустем Умєров.

Законопроект про мобілізацію повернули на доопрацювання, оскільки у Верховній Раді його норми було б складно переробити, аби вони відповідали, зокрема, Конституції, заявив «Лізі» нардеп, член Комітету з нацбезпеки Роман Костенко.

Нардеп зазначив, що Генеральному штабу та Міністерству оборони потрібно конкретно проводити мобілізацію, а Верховна Рада відповідає за те, щоб вона була на законних підставах.

На нараді голів фракцій, на якій було прийнято рішення повернути законопроєкт на доопрацювання уряду, стало відомо брак голосів для його ухвалення в першому читанні. Покрити дефіцит голосів монобільшості голосами від ОПЗЖ, «Довіри» та «За майбутнє" цього разу не вийшло. Тому законопроект щодо мобілізації вирішили повернути на доопрацювання Кабміну.

Проти виступила велика кількість депутатів від «СН», фракції «Євросолідарності» та «Батьківщини» відмовилися голосувати в повному складі, а ОПЗЖ, «Довіра» та «За майбутнє" вирішили голосувати частково.