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Ракурс
Россияне бросили все усилия, чтобы перерезать единственную дорогу на Авдеевку

Россияне бросили все усилия, чтобы перерезать единственную дорогу на Авдеевку

19 янв 2024, 09:56
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Росіяни кинули усі зусилля, щоб перерізати єдину дорогу на Авдіївку.


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Ситуація дуже напружена. У першу чергу ворог намагається перерізати дорогу на Авдіївку. На жаль, вона в нас одна, іншої логістики немає. Тому всі свої зусилля росіяни кидають саме на це. Росіяни скрізь тиснуть, відбуваються десятки обстрілів міста, — розповів начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш телеканалу «Еспресо».

На Авдіївському напрямку українські воїни активно знищують бронетехніку російських військ, якою ворог підтримує піхоту. За три дні окупанти втратили у цьому районі 41 одиницю бронетехніки.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни у звіті від 18 січня.

Водночас аналітики зазначають, що росіяни здійснили підтверджене просування на південний захід від Авдіївки. Так, на геолокаційних даних за 17 січня видно, що ворог атакував і захопив позицію на схід від Невельського.

У мережі також опублікували огляд ситуації на фронті від українського воєнного кореспондента Богдана Мирошникова та команди аналітиків Deep State.

СВАТІВСЬКИЙ відтинок — біля Орлянки ворог відбив частину позицій. Східніше Табаївки прорвав позиції однієї з бригад ТрО, ситуація уточнюється.

Ворог проводить наступальні дії східніше Тернів, змін не зафіксовано.

БАХМУТСЬКИЙ напрямок — противник практично захопив Веселе, крайня лінія ворога у селі, обставини втрати позиції і спроб їх відбити уточнюються. Намагався покращити тактичне положення біля Кліщіївки, успіху не мав.

АВДІЇВСЬКИЙ відтинок — важкі останні дні. Ворог 17 і 18 січня завдав майже 100 ударів КАБами по місту.

Тривають зіткнення у Степовому, піхота ворога намагалася закріпитися на північних околицях села, але бійці Сил оборони завдали суттєвих втрат противнику.

Після того, як окупантів відкинули у східну частину села, вони здійснили понад десять спроб повернути втрачені позиції. За підсумком кількаденних боїв — невдало.

Південніше села змогли просунутися на 100 метрів, не закріпилися. Північніше — збирають ударний кулак для подальших дій.

Південніше Авдіївки загарбники просунулися західніше дачного поселення «Виноградники», проводили штурмові дії на «Царську охоту» та сусідні позиції. Ситуація невідома.

У приватному секторі на півдні Авдіївки просунулися на 200 метрів, не закріпилися, можуть відійти на вихідні рубежі під тиском артилерії та дронів.

ГЕОРГІЇВКА — противник продовжує тиск з Мар’їнки та проводить штурмові дії з півночі та півдня Новомихайлівки, намагаючись взяти село в кліщі.

КАМ’ЯНКА — ворог успіху не мав.

ПЕРВОМАЙСЬКЕ — у північній частині ворог мав успіхи тактичного характеру.

НЕВЕЛЬСЬКЕ — ворог намагається активно штурмувати. ЗСУ міцно тримають село.

ТАВРІЙСЬКИЙ відтинок — у Кринках ситуація не така кольорова, окупанти лізуть піхотою та максимально вбивають нашу логістику.

Источник: Ракурс


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