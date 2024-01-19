Российский А-50 снова летает над Азовским морем

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Ракурс

Над Азовським морем знову з’явився російський літак А-50.

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Це інший літак, який заступив на чергування замість збитого українською ППО на початку січня, повідомив в ефірі телемарафону 19 січня речник ПС Юрій Ігнат

Після трьох потужних атак ворога є певне затишшя, але це не значить, що треба якось розслаблятися. Щойно карта була порожня, а от зараз з’явилося 5−6 повітряних цілей, зокрема в акваторії Азовського моря славнозвісний вже А-50, випробовує свою долю. Ми говорили, що буде після знищення А-50: прилетить інший. Немає нічого дивного, тому що в Росії є ще такі літаки. Тому є А-50, є винищувач ближче до Ростова, а також безпілотники, які стежать за лінією фронту, — розповів речник Повітряних сил.

Як відомо, 14 січня один такий ворожий літак був збитий.

Раніше Ігнат повідомляв, що збиття російських літаків А-50 та Іл-22 навряд чи серйозно вплине на можливості окупантів обстрілювати територію України.

Він зазначив, що А-50 — це літак дальнього радіолокаційного виявлення й для атак ракетами та дронами росіянам він не надто потрібен, оскільки дрони та ракети, росіяни програмують ще на землі й вони летять за вказаними маршрутами та за вказаними цілями.

Однак втрата А-50, на думку Ігната, безперечно, є серйозною втратою та змусить росію поводитися в небі обережніше.