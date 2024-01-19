Убытки Европы от глобального потепления подсчитали ученые

Изменения климата приведут к поднятию уровня моря

https://racurs.ua/n191527-ubytki-evropy-ot-globalnogo-potepleniya-podschitali-uchenye.html

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Збитки, спричинені підвищенням рівня моря, можуть коштувати економікам Євросоюзу та Великої Британії до кінця століття до 872 млрд євро.

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Про це свідчать результати модельного дослідження, опублікованого в журналі Scientific Reports, повідомляє видання EurekAlert.

В межах дослідження учені:

змоделювали потенційні економічні наслідки підвищення рівня моря для 271 європейського регіону до 2100 року за сценарієм високих викидів (SSP5-RCP8.5 — котрий настане в разі, якщо суспільство не докладатиме узгоджених зусиль для скорочення викидів парникових газів) без впровадження нових заходів із захисту узбережжя;

поєднали раніше розроблену економічну модель з даними про прогнозовані наслідки підвищення рівня моря, інвестиційні тенденції та розподіл економічних збитків, спричинених 155 повенями в Європі в період з 1995 по 2016 рік;

оцінили потенційні економічні втрати і вигоди порівняно зі сценарієм без підвищення рівня моря і 2% річного економічного зростання в усіх регіонах.

В результаті були отримані такі результати:

за сценарієм високого рівня викидів підвищення рівня моря може спричинити 872 млрд євро сукупних економічних втрат у Великобританії та ЄС до 2100 року, порівняно зі сценарієм, за якого рівень моря не підвищуватиметься;

спостерігаються регіональні відмінності в економічних наслідках підвищення рівня моря, причому більшість економічних втрат — до 21% регіонального ВВП до 2100 року, зосереджена в прибережних регіонах, таких як Венето та Емілія-Романья в Італії та Західнопоморське воєводство в Польщі;

інші регіони, які зазнали відносно більших економічних втрат, були зосереджені навколо Балтійського моря, бельгійського узбережжя, західної Франції та Греції;

водночас внутрішні регіони — наприклад у Німеччині, Австрії та Угорщині — до 2100 року зазнають економічного зростання до 1% регіонального ВВП. Це може бути пов’язано з переміщенням виробництва із затоплених прибережних регіонів у внутрішні райони.

Водночас моделювання показало, що цільові інвестиції в логістику, державні послуги, будівництво та комунальне господарство будуть незначним тягарем для економіки, проте дозволять зменшити деякі регіональні втрати за сценарію високих викидів.

Нагадаємо, раніше данські вчені дослідили, як глобальне потепління вплине на функціонування енергосистеми Європи.

Джерело: EurekAlert