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Уничтожение российской артиллерии, скриншот видео

Ударный дрон ВСУ уничтожил российскую «Гвоздику» (ВИДЕО)

19 янв 2024, 22:51
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Ударний дрон 24-ї окремої механізованої бригади знищив російську 122-мм самохідну артилерійську установку 2С1 «Гвоздика».


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Відповідне відео сьогодні, 19 січня, у своєму Telegram-каналі опублікував український волонтер Сергій Стерненко.

На відео показано, як FPV-дронами завдаються удари по замаскованій в лісосмузі ворожій артилерійській установці.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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