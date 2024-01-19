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Ракурс
Знищення російської артилерії, скріншот відео

Ударний дрон ЗСУ знищив російську «Гвоздику» (ВІДЕО)

19 січ 2024, 22:51
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Ударний дрон 24-ї окремої механізованої бригади знищив російську 122-мм самохідну артилерійську установку 2С1 «Гвоздика».


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Відповідне відео сьогодні, 19 січня, у своєму Telegram-каналі опублікував український волонтер Сергій Стерненко.

На відео показано, як FPV-дронами завдаються удари по замаскованій в лісосмузі ворожій артилерійській установці.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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