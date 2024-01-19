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Ударний дрон ЗСУ знищив російську «Гвоздику» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n191532-udarnyy-dron-zsu-znyschyv-rosiysku-gvozdyku-video.htmlРакурс
Ударний дрон 24-ї окремої механізованої бригади знищив російську 122-мм самохідну артилерійську установку 2С1 «Гвоздика».
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Відповідне відео сьогодні, 19 січня, у своєму Telegram-каналі опублікував український волонтер Сергій Стерненко.
На відео показано, як FPV-дронами завдаються удари по замаскованій в лісосмузі ворожій артилерійській установці.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
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