Оккупанты снова заминировали ЗАЭС. Фото:

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Ракурс

Міни на території Запорізької АЕС знову встановили російські загарбники.

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Експерти МАГАТЕ 18 січня відвідали ЗАЕС, у тому числі усі шість основних диспетчерських пунктів. Вони змогли дізнатися, скільки людей працює на станції, але не змогли поставити питання про їх кваліфікацію та досвід. Раніше експерти вже допустили до реакторної зали енергоблока № 6. Наразі вони домагаються доступу в інші реакторні зали, машинні зали та на дахи реакторів. Це необхідно для моніторингу ядерної безпеки та дотримання п’яти конкретних принципів захисту ЗАЕС. Про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії.

В МАГАТЕ заявили, що знову окупанти встановили міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішнім та зовнішнім огорожами об'єкта. Це закрита зона, недоступна для персоналу станції, що діє. Експерти наголосили, що це несумісно зі стандартами безпеки Агентства.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що у 2024 році пріоритетом для ЗАЕС буде технічне обслуговування систем безпеки та важливих заходів, які не проводились у 2023 році року.

Нагадаємо, на початку січня в Міжнародному агентстві з атомної енергії заявляли, що експерти МАГАТЕ кілька тижнів не могли потрапити до реакторних залів енергоблоків № 1, 2 і 6. Крім того, російські окупанти не пускали їх до деяких частин турбінних залів ЗАЕС.