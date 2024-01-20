Российский оккупант взорвал себя гранатой, потому что не смог убежать от дрона. Фото:

https://racurs.ua/n191546-okkupant-ne-smog-ubejat-ot-drona-i-v-otchayanii-vzorval-sebya-granatoy-video.html

Ракурс

Російські окупанти продовжують безславно гинути в Україні.

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На одному з напрямків українські військові атакували позиції загарбників за допомогою БПЛА. Дрон сикнув боєприпаси у ворожий окоп, вибух призвів до ураження одного з рашистів. Інший кинувся навтьоки. Про це 20 січня 108-й окремий гірсько-штурмовий батальйон повідомив у соціальній мережі Facebook.

На опублікованих військовими кадрах можна побачити, як ворожий солдат намагається врятуватися та намотує кола біля своїх траншей. Врешті-решт він втомлюється й у відчаї підриває себе гранатою.

Ці пігідоги ніяк не можуть збагнути одну істину, коли наш Морячок прилітає дроном, то не має жодного сенсу від нього втікати, бо все одно здохнеш, тільки будеш втомленим. На цьому відео пігодог пізно це збагнув, а коли дійшло, вирішив сам себе випилити зі свого нікчемного життя за допомогою гранати, — зазначили українські штурмовики.

Нагадаємо, у Херсонській області група окупантів з 205-ї мотострілецької бригади Збройних сил рф здійснила невдалу спробу висадитися на один із островів на Дніпрі. Безпілотник зняв на відео, як один із російських солдатів у відчаї вчинив самогубство.