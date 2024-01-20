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FPV-дрон ВСУ выбил окупантов с позиции, скриншот видео
ВСУ одним дроном выбили окупантов из занятой позиции (ВИДЕО)https://racurs.ua/n191555-vsu-odnim-dronom-vybili-okupantov-iz-zanyatoy-pozicii-video.htmlРакурс
Захисники України одним дроном вибили російських загарбників із зайнятої позиції.
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Відповідне відео сьогодні, 20 січня, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Про важливість FPV-дронів на війні, або як українські бійці одним дроном вибили окупантів із зайнятої позиції, — зазначається в описі відео.
На відео показно, як група рашистів тікає, побачивши в повітря український дрон.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
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