FPV-дрон ВСУ выбил окупантов с позиции, скриншот видео

https://racurs.ua/n191555-vsu-odnim-dronom-vybili-okupantov-iz-zanyatoy-pozicii-video.html

Ракурс

Захисники України одним дроном вибили російських загарбників із зайнятої позиції.

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Відповідне відео сьогодні, 20 січня, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Про важливість FPV-дронів на війні, або як українські бійці одним дроном вибили окупантів із зайнятої позиції, — зазначається в описі відео.

На відео показно, як група рашистів тікає, побачивши в повітря український дрон.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.