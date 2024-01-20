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Ракурс
FPV-дрон ЗСУ вибив окупантів з позиції, скріншот відео

ЗСУ одним дроном вибили окупантів із зайнятої позиції (ВІДЕО)

20 січ 2024, 19:27
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Захисники України одним дроном вибили російських загарбників із зайнятої позиції.


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Відповідне відео сьогодні, 20 січня, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Про важливість FPV-дронів на війні, або як українські бійці одним дроном вибили окупантів із зайнятої позиції, — зазначається в описі відео.

На відео показно, як група рашистів тікає, побачивши в повітря український дрон.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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