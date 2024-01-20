Последствия российских ударов по Никопольщине, фото: Сергей Лысак

https://racurs.ua/n191557-rashisty-bili-po-nikopolschine-dronami-i-artilleriey-foto.html

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Нікопольський район Дніпропетровської області протягом сьогоднішнього дня, 20 січня, потерпав від ворожих ударів.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

По району окупанти поцілили двома дронами-камікадзе й ще тричі обстріляли його з артилерії, — зазначив Лисак. — Прилітало по самому Нікополю, Марганецькій та Покровській сільській громадах.

Зазначається, що внаслідок російських обстрілів понівечені п’ять приватних будинків та шість господарських споруд. Люди не постраждали.

В інших регіонах Дніпропетровщини день минув без атак.