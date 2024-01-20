Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російських ударів по Нікопольщині, фото: Сергій Лисак

Рашисти поцілили по Нікопольщині дронами та артилерією (ФОТО)

20 січ 2024, 20:20
999

Нікопольський район Дніпропетровської області протягом сьогоднішнього дня, 20 січня, потерпав від ворожих ударів.


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

По району окупанти поцілили двома дронами-камікадзе й ще тричі обстріляли його з артилерії, — зазначив Лисак. — Прилітало по самому Нікополю, Марганецькій та Покровській сільській громадах.

Зазначається, що внаслідок російських обстрілів понівечені п’ять приватних будинків та шість господарських споруд. Люди не постраждали.

В інших регіонах Дніпропетровщини день минув без атак.

Наслідки російських ударів по Нікопольщині, фото: Сергій Лисак

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів