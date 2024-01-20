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Уничтожение российской станции «Фара-ПВ», скриншот видео

ССО ударным дроном уничтожили российскую радиолокационную станцию (ВИДЕО)

20 янв 2024, 21:10
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Захисники України ударним дроном знищили ворожу портативну радіолокаційну станцію «Фара-ПВ» на Південному напрямку.


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Про це сьогодні, 20 січня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив портативну радіолокаційну станцію «Фара-ПВ». Унаслідок вогневого ураження ударним дроном радіолокаційну станцію противника знищено, — вказано в повідомленні.

На опублікованому відео показано, як по виявленій з повітря радіолокаційній станції ворога, встановленій в одній із будівель, завдається влучний удар дроном.

«Фара-ПВ» — станція радіолокації ближнього виявлення. Вона призначена для ведення цілодобового спостереження за пересуванням людей та техніки у важкодоступних районах, а також в умовах обмеженої видимості.

Источник: Ракурс


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