Знищення російської станції «Фара-ПВ», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n191559-sso-udarnym-dronom-znyschyly-rosiysku-radiolokaciynu-stanciu-video.html

Ракурс

Захисники України ударним дроном знищили ворожу портативну радіолокаційну станцію «Фара-ПВ» на Південному напрямку.

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Про це сьогодні, 20 січня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив портативну радіолокаційну станцію «Фара-ПВ». Унаслідок вогневого ураження ударним дроном радіолокаційну станцію противника знищено, — вказано в повідомленні.

На опублікованому відео показано, як по виявленій з повітря радіолокаційній станції ворога, встановленій в одній із будівель, завдається влучний удар дроном.

«Фара-ПВ» — станція радіолокації ближнього виявлення. Вона призначена для ведення цілодобового спостереження за пересуванням людей та техніки у важкодоступних районах, а також в умовах обмеженої видимості.