Ракурсhttps://racurs.ua/
На Прикарпатье продолжаются поисково-спасательные работы гражданина Франции, фото: ГСЧС
В Карпатах уже больше недели разыскивают пропавшего в горах гражданина Франции (ФОТО)https://racurs.ua/n191560-v-karpatah-uje-bolshe-nedeli-razyskivaut-propavshego-v-gorah-grajdanina-francii-foto.htmlРакурс
У Карпатах тривають пошуки громадянина Франції, який вирушив в гори ще на початку січня.
.
Про це сьогодні, 20 січня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що 12 січня до рятувальників надійшло повідомлення від представника посольства Франції в Україні про те, що громадянин цієї країни в період з 3 по 6 січня планував здійснити сходження від селища Ворохта, урочища Заросляк до гори Говерла та мандрувати Карпатами в напрямку до міста Рахів Закарпатської області.
Востаннє чоловік виходив на зв’язок 3 січня.
- Зазначається, що сьогодні рятувальники Ворохтянського гірського пошуково-рятувального відділення та поста «Заросляк» обстежили напрям до Говерлянського водоспаду, зокрема: долину нижче водоспаду та підніжжя гори Заросляк та гори Брескул;
- ділянку вздовж водоспаду до його початку, а саме кулуар над водоспадом між горою Говерла та горою Брескул.
Чоловіка не знайдено, — вказано в повідомленні. — На 21 січня заплановано продовження пошукових робіт у напрямку урочища Цибульник — полонина Пожижевська.
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...