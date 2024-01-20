На Прикарпатті тривають пошуково-рятувальні роботи громадянина Франції, фото: ДСНС

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У Карпатах тривають пошуки громадянина Франції, який вирушив в гори ще на початку січня.

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Про це сьогодні, 20 січня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що 12 січня до рятувальників надійшло повідомлення від представника посольства Франції в Україні про те, що громадянин цієї країни в період з 3 по 6 січня планував здійснити сходження від селища Ворохта, урочища Заросляк до гори Говерла та мандрувати Карпатами в напрямку до міста Рахів Закарпатської області.

Востаннє чоловік виходив на зв’язок 3 січня.

Зазначається, що сьогодні рятувальники Ворохтянського гірського пошуково-рятувального відділення та поста «Заросляк» обстежили напрям до Говерлянського водоспаду, зокрема: долину нижче водоспаду та підніжжя гори Заросляк та гори Брескул;

ділянку вздовж водоспаду до його початку, а саме кулуар над водоспадом між горою Говерла та горою Брескул.