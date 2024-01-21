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Женщина и трое детей погибли в Днепре в результате пожара
Женщина и трое детей погибли в Днепре в результате пожараhttps://racurs.ua/n191568-jenschina-i-troe-detey-pogibli-v-dnepre-v-rezultate-pojara.htmlРакурс
У Дніпрі внаслідок пожежі загинула жінка та троє дітей.
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Загоряння у житловому будинку сталося сьогодні вночі. У ДСНС повідомили, що горіло домашнє майно на площі 15 кв.м.
Із задимленої оселі вогнеборці винесли непритомну жінку та трьох дітей, які теж були без свідомості. Після проведення реанімаційних заходів медики констатували смерть жінки, 1983 року народження, хлопчика, 2018 року народження, та двох дівчаток, 2017 та 2021 років народження.
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