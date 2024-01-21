россия теряет столько же или даже больше солдат, чем способна мобилизовать - Буданов

https://racurs.ua/n191574-rossiya-teryaet-stolko-je-ili-daje-bolshe-soldat-chem-sposobna-mobilizovat-budanov.html

Ракурс

Українська армія має відчутний дефіцит людей, але й у росії з цим проблеми.

.

За словами керівника української розвідки Кирила Буданова, «не можна навіть думати, що ми можемо обійтися без мобілізації».

Він наголосив, що й українська, і російська армії відчувають суттєву нестачу людей. За його словами, росія втрачає стільки ж чи навіть більше солдатів, ніж здатна мобілізувати.

При цьому росіяни використовують найманців, там, де їм бракує кадрових військових. Ворог також витрачає більше зброї та снарядів, ніж здатен виробити. Тому росія звернулась по допомогу до Північної Кореї.

Вони справді передали значну кількість артилерійських боєприпасів. Це дозволило Росії трохи видихнути. Без їхньої допомоги ситуація була б катастрофічною, — сказав розвідник в інтерв’ю Financial Times.

За його словами, Північна Корея є «найбільшим постачальником» зброї для росії, «без допомоги КНДР ситуація була б катастрофічною». Хоча Росія й КНДР заперечують постачання балістичних ракет, Держдеп США вже ідентифікував причетних і запровадив проти них санкції.

Про торішній контрнаступ Буданов заявив:

Сказати, що все добре, неправда. Сказати, що це катастрофа — теж неправда.

Дружина очільника ГУР після отруєння ще лікується, «зараз почувається краще». Буданов не коментував, чи був він або його дружина були ціллю отруєння.