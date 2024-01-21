Производитель ракет Taurus готов быстро пополнить запасы Германии

https://racurs.ua/n191576-proizvoditel-raket-taurus-gotov-bystro-popolnit-zapasy-germanii.html

Ракурс

Виробник далекобійних ракет Taurus заявив, що готовий швидко поповнити запаси Німеччини. Заява пролунала на тлі дискусій щодо передачі таких ракет Україні.

.

Противники цього казали, що Taurus у Бундесверу мало, а оборонна промисловість ФРН не здатна швидко поповнити запаси. Голова Taurus Systems каже, що головне — замовлення.

Німецька компанія Taurus Systems GmbH готова швидко поповнити запаси далекобійних ракет Німеччини у разі постачання їх Україні. Про це повідомив у мережі Х глава Taurus Systems Йоахім Кнопф.

Швидке поповнення німецьких запасів ракет Taurus не є проблемою. Ми можемо в найкоротші терміни розпочати нове виробництво Taurus, інтеграцію платформи та доопрацювання наявних ракет. Передумовою для цього є замовлення від клієнта, — зазначив Кнопф.

Заява Кнопфа пролунала на тлі твердження депутата Бундестагу від урядової Соціал-демократичної партії Німеччини Йоганнеса Арльта про те, що наразі Німеччина не має можливості наростити виробництво Taurus для поповнення запасів своєї армії й тому постачання Taurus Україні є ризикованим.

Постачання Taurus поки не підтримує й канцлер Німеччини Олаф Шольц. Минулого тижня Бундестаг провалив консультаційне голосування щодо надання цих ракет Україні.