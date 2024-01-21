Украинцы вооружили дрон пулеметом и гранатометом. Фото:

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Ракурс

Українці озброїли безпілотник кулеметом та гранатометом.

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На мультикоптер DJI Agras T30 встановили кулемет ПКМ калібру 7,62-мм та протитанковий гранатомет Bullspike. Озброєння встановлено на дрон за допомогою спеціальних, можливо керованих, підвісних конструкцій. Про це повідомив портал «Мілітарний» із посиланням на дані OSINTtechnical.

Зазначається, що приблизна вага встановленого корисного навантаження становить 19 кг, що цілком дозволяється технічними характеристиками дрона.

Експерти припускають, що такий БПЛА буде використовуватися для підтримки дій піхоти або як мобільна повітряна вогнева платформа. Однак не виключено, що його можна буде використовувати у якості бомбардувальника, розвідника, або ретранслятора.

Нагадаємо, нещодавно в Україні випробували новий дрон на реактивній тязі. БПЛА розроблений по аеродинамічній схемі «Качка», з переднім горизонтальним оперенням, а в кормовій частині розміщена силова установка невідомого типу, яка являє собою реактивний двигун. Цей безпілотник потребує спеціального візка для зльоту, який під час набору висоти відпадає та залишається на злітній смузі.

Джерело: «Мілітарний»