Опросы показывают преимущество Трампа на праймериз в Нью-Гэмпшире

https://racurs.ua/n191619-oprosy-pokazyvaut-preimuschestvo-trampa-na-praymeriz-v-nu-gempshire.html

Ракурс

Експрезидент США Дональд Трамп, як видається, може ще раз стати єдиним кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах 2024 році.

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Опитування показують його перевагу на праймеріз у вівторок у штаті Нью-Гемпшир.

Шанси Трампа зросли на номінацію в Нью-Гемпширі й загалом, після того, як губернатор Флориди Рон Десантіс оголосив в неділю, що виходить з кампанії.

Нове опитування CNN, результати якого опублікували у неділю, 21 січня, показало, що Трамп може отримати 50% потенційних голосів в Нью-Гемпширі, легко перевершивши цифру 39% Ніккі Гейлі, яка раніше обіймала посаду посолки США в ООН в адміністрації Джо Байдена, і 6% Десантіса.

Десантіс після зняття підтримав Дональда Трампа. Таким чином, єдиною опоненткою Трампа за право балотуватися від Республіканської партії залишилася колишня губернаторка Південної Кароліни та експредставниця США в ООН Ніккі Гейлі.