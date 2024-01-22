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Опитування показують перевагу Трампа на праймеріз у Нью-Гемпширі
Опитування показують перевагу Трампа на праймеріз у Нью-Гемпширіhttps://racurs.ua/ua/n191619-opytuvannya-pokazuut-perevagu-trampa-na-praymeriz-u-nu-gempshyri.htmlРакурс
Експрезидент США Дональд Трамп, як видається, може ще раз стати єдиним кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах 2024 році.
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Опитування показують його перевагу на праймеріз у вівторок у штаті Нью-Гемпшир.
Шанси Трампа зросли на номінацію в Нью-Гемпширі й загалом, після того, як губернатор Флориди Рон Десантіс оголосив в неділю, що виходить з кампанії.
Нове опитування CNN, результати якого опублікували у неділю, 21 січня, показало, що Трамп може отримати 50% потенційних голосів в Нью-Гемпширі, легко перевершивши цифру 39% Ніккі Гейлі, яка раніше обіймала посаду посолки США в ООН в адміністрації Джо Байдена, і 6% Десантіса.
Десантіс після зняття підтримав Дональда Трампа. Таким чином, єдиною опоненткою Трампа за право балотуватися від Республіканської партії залишилася колишня губернаторка Південної Кароліни та експредставниця США в ООН Ніккі Гейлі.
Демократичну партію на виборах 2024 року представлятиме Джо Байден.