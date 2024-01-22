Коломойский останется в изоляторе, но ему снизили залог на 1,3 млрд

https://racurs.ua/n191623-kolomoyskiy-ostanetsya-v-izolyatore-no-emu-snizili-zalog-na-1-3-mlrd.html

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Бізнесмену Ігорю Коломойському продовжили арешт.

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За рішенням Шевченківського районного суду Києва, Коломойський залишиться в ізоляторі СБУ до 22 березня 2024 року, або може вийти під заставу у 2,65 млрд гривень.

Адвокати олігарха наголошували на проблемах клієнта зі здоров’ям і просили відпустити його під домашній арешт у селі Микільське-на-Дніпрі на Дніпропетровщині.

У мене з’явилася серцева проблема, яка, може, раніше і була, але не у такій гострій формі. Зараз вона потребує додаткового обстеження, мінімум 3 програми, які потрібно зробити, — цитує бізнесмена видання «Грати».

Також Коломойського знову намагалися взяти на поруки. Суд відмовив.

Раніше Коломойському суд визначив як альтернативу триманню під вартою заставу у розмірі 3,8 млрд грн, але 21 грудня минулого року Київський апеляційний суд зменшив її до 2,7 млрд грн.

У вересні 2023 року Бюро економічної безпеки і Служба безпеки України оголосили Коломойському підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 (шахрайство) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Працівники БЕБ і СБУ інкримінують Коломойському легалізацію впродовж 2013−2020 років понад пів мільярда гривень шляхом виведення їх за кордон із використанням інфраструктури підконтрольних банківських установ.

Шевченківський райсуд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3,8 млрд грн. Запобіжний захід діяв до 2 грудня. У листопаді суд продовжив до 26 січня запобіжний захід Коломойському у виді взяття під варту. Крім того, 7 вересня Національне антикорупційне бюро оголосило колишньому кінцевому бенефіціарному власнику «ПриватБанку» Коломойському і п’ятьом членам організованої ним групи підозру в заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.