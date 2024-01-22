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В Раде обнародовали текст законопроекта о множественном гражданстве - что предлагает президент
В Раде обнародовали текст законопроекта о множественном гражданстве — что предлагает президентhttps://racurs.ua/n191626-v-rade-obnarodovali-tekst-zakonoproekta-o-mnojestvennom-grajdanstve-chto-predlagaet-prezident.htmlРакурс
Володимир Зеленський подав у Верховну Раду законопроект про множинне громадянство. Його визначили як невідкладний.
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Увечері 22 січня на сайті Ради опублікували текст законопроекту про множинне громадянство, який має назву «Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України».
У тексті пояснювальної записки йдеться про те, що новація пропонує:
- визначити держави, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України за спрощеною процедурою;
- визначити категорію людей, які для набуття українського громадянства мають припинити іноземне громадянство;
- запровадити декларацію про визнання себе громадянином України;
- актуалізувати категорію людей, які не можуть набути українського громадянства;
- переглянути підстави для втрати громадянства України.
За словами президента, право на українське громадянство отримають «всі, хто в періоди різних хвиль еміграції вимушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії, Латинської Америки». Також мова йде про неетнічних українців, які допомагають у війні проти росії.
Усі, хто допомагає нам, попри сотні й тисячі кілометрів від рідної землі. Іноземні добровольці, які стали на захист України. Усі, хто воює за свободу України, як за рідну Батьківщину. І Україна стане для них такою. Для всіх, хто може відчути, що бути в Україні означає бути вдома, не туристами, а громадянами, — наголошував Зеленський.
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