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У Раді оприлюднили текст законопроекту про множинне громадянство - що пропонує президент
У Раді оприлюднили текст законопроекту про множинне громадянство — що пропонує президентhttps://racurs.ua/ua/n191626-u-radi-opryludnyly-tekst-zakonoproektu-pro-mnojynne-gromadyanstvo-scho-proponuie-prezydent.htmlРакурс
Володимир Зеленський подав у Верховну Раду законопроект про множинне громадянство. Його визначили як невідкладний.
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Увечері 22 січня на сайті Ради опублікували текст законопроекту про множинне громадянство, який має назву «Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України».
У тексті пояснювальної записки йдеться про те, що новація пропонує:
- визначити держави, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України за спрощеною процедурою;
- визначити категорію людей, які для набуття українського громадянства мають припинити іноземне громадянство;
- запровадити декларацію про визнання себе громадянином України;
- актуалізувати категорію людей, які не можуть набути українського громадянства;
- переглянути підстави для втрати громадянства України.
За словами президента, право на українське громадянство отримають «всі, хто в періоди різних хвиль еміграції вимушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії, Латинської Америки». Також мова йде про неетнічних українців, які допомагають у війні проти росії.
Усі, хто допомагає нам, попри сотні й тисячі кілометрів від рідної землі. Іноземні добровольці, які стали на захист України. Усі, хто воює за свободу України, як за рідну Батьківщину. І Україна стане для них такою. Для всіх, хто може відчути, що бути в Україні означає бути вдома, не туристами, а громадянами, — наголошував Зеленський.