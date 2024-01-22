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Ракурс
У Раді оприлюднили текст законопроекту про множинне громадянство - що пропонує президент

У Раді оприлюднили текст законопроекту про множинне громадянство — що пропонує президент

22 січ 2024, 22:31
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Володимир Зеленський подав у Верховну Раду законопроект про множинне громадянство. Його визначили як невідкладний.


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Увечері 22 січня на сайті Ради опублікували текст законопроекту про множинне громадянство, який має назву «Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України».

У тексті пояснювальної записки йдеться про те, що новація пропонує:

  • визначити держави, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України за спрощеною процедурою;
  • визначити категорію людей, які для набуття українського громадянства мають припинити іноземне громадянство;
  • запровадити декларацію про визнання себе громадянином України;
  • актуалізувати категорію людей, які не можуть набути українського громадянства;
  • переглянути підстави для втрати громадянства України.

За словами президента, право на українське громадянство отримають «всі, хто в періоди різних хвиль еміграції вимушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії, Латинської Америки». Також мова йде про неетнічних українців, які допомагають у війні проти росії.

Усі, хто допомагає нам, попри сотні й тисячі кілометрів від рідної землі. Іноземні добровольці, які стали на захист України. Усі, хто воює за свободу України, як за рідну Батьківщину. І Україна стане для них такою. Для всіх, хто може відчути, що бути в Україні означає бути вдома, не туристами, а громадянами, — наголошував Зеленський.

Джерело: Ракурс


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