Литва и Польша проведут совместные военные учения вблизи Сувальского коридора

https://racurs.ua/n191627-litva-i-polsha-provedut-sovmestnye-voennye-ucheniya-vblizi-suvalskogo-koridora.html

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Литва і Польща проведуть спільні військові навчання поблизу Сувальського коридору

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Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа після зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Вільнюсі.

Ми будемо посилювати військову співпрацю [з Польщею]. Будемо проводити спільні навчання, шукати додаткові форми для спільних тренувань наших збройних сил, посилювати військову мобільність, — сказав Науседа.

Президент Польщі Дуда також заявив журналістам у Вільнюсі, що Сувальський коридор є «регіоном, який потребує особливої уваги, особливого моніторингу».

Ми розуміємо, наскільки Сувальський коридор сьогодні є чутливим з точки зору європейської безпеки, — сказав він.

За словами лідера Литви, заплановані навчання відбудуться орієнтовно у квітні.

Північноатлантичний альянс розпочав 22 січня найбільші за останні десятиліття військові навчання Steadfast Defender 2024 («Непохитний захисник»), що симулюватимуть конфлікт із «практично рівним противником».

У навчаннях візьмуть участь усі країни НАТО і країна-кандидат Швеція. Маневри, які триватимуть до кінця травня, охоплять територію Європи від Норвегії до Румунії. Сценарій маневрів Steadfast Defender — напад Росії на територію союзників, який приводить у дію статтю п’яту договору НАТО про колективну оборону.

До навчань залучать близько 90 тисяч осіб. У Steadfast Defender-2024 також візьмуть участь понад 50 кораблів — від авіаносців до есмінців, понад 80 винищувачів, гелікоптерів і безпілотників і щонайменше 1,1 тисячі бойових машин, включно зі 133 танками і 533 бойовими машинами піхоти.