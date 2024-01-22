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Литва і Польща проведуть спільні військові навчання поблизу Сувальського коридору
Литва і Польща проведуть спільні військові навчання поблизу Сувальського коридоруhttps://racurs.ua/ua/n191627-lytva-i-polscha-provedut-spilni-viyskovi-navchannya-poblyzu-suvalskogo-korydoru.htmlРакурс
Литва і Польща проведуть спільні військові навчання поблизу Сувальського коридору
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Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа після зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Вільнюсі.
Ми будемо посилювати військову співпрацю [з Польщею]. Будемо проводити спільні навчання, шукати додаткові форми для спільних тренувань наших збройних сил, посилювати військову мобільність, — сказав Науседа.
Президент Польщі Дуда також заявив журналістам у Вільнюсі, що Сувальський коридор є «регіоном, який потребує особливої уваги, особливого моніторингу».
Ми розуміємо, наскільки Сувальський коридор сьогодні є чутливим з точки зору європейської безпеки, — сказав він.
За словами лідера Литви, заплановані навчання відбудуться орієнтовно у квітні.
Північноатлантичний альянс розпочав 22 січня найбільші за останні десятиліття військові навчання Steadfast Defender 2024 («Непохитний захисник»), що симулюватимуть конфлікт із «практично рівним противником».
У навчаннях візьмуть участь усі країни НАТО і країна-кандидат Швеція. Маневри, які триватимуть до кінця травня, охоплять територію Європи від Норвегії до Румунії. Сценарій маневрів Steadfast Defender — напад Росії на територію союзників, який приводить у дію статтю п’яту договору НАТО про колективну оборону.
До навчань залучать близько 90 тисяч осіб. У Steadfast Defender-2024 також візьмуть участь понад 50 кораблів — від авіаносців до есмінців, понад 80 винищувачів, гелікоптерів і безпілотників і щонайменше 1,1 тисячі бойових машин, включно зі 133 танками і 533 бойовими машинами піхоти.