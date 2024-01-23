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Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: НТА
Россия вывела в Черное море два носителя ракет «Калибр» (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n191630-rossiya-vyvela-v-chernoe-more-dva-nositelya-raket-kalibr-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 23 січня, перебувають 10 роських кораблів, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 14 ракет.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, серед яких один носій «калібрів» із загальним залпом до восьми ракет.
В Азовському морі — один ворожий корабель.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — чотири судна, з них жодне не рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 18 суден, з них вісім продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.
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