Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: НТА

https://racurs.ua/n191630-rossiya-vyvela-v-chernoe-more-dva-nositelya-raket-kalibr-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 23 січня, перебувають 10 роських кораблів, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 14 ракет.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, серед яких один носій «калібрів» із загальним залпом до восьми ракет.

В Азовському морі — один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — чотири судна, з них жодне не рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 18 суден, з них вісім продовжили рух у напрямку протоки Босфор.