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Ракурс
Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: НТА

росія вивела у Чорне море два носії ракет «Калібр» (ІНФОГРАФІКА)

23 січ 2024, 09:00
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У Чорному морі станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 23 січня, перебувають 10 роських кораблів, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 14 ракет.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, серед яких один носій «калібрів» із загальним залпом до восьми ракет.

В Азовському морі — один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — чотири судна, з них жодне не рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 18 суден, з них вісім продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


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