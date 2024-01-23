Украинский нардеп впервые возглавил комитет ПАСЕ

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Алексей Гончаренко, фото: «Галичина»
Украинский нардеп впервые возглавил комитет ПАСЕhttps://racurs.ua/n191635-ukrainskiy-nardep-vpervye-vozglavil-komitet-pase.htmlРакурс
Народний депутат із «Євросолідарності» Олексій Гончаренко, член української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, очолив комітет з міграції та біженців ПАРЄ.
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Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
Таким чином, Гончаренко став першим українцем, який обійняв цю посаду.
Я очолив комітет з міграції, біженців і переміщених осіб. Перший українець на такій посаді! Найголовніше — в мене буде ще більше можливостей просувати інтереси України!, — наголосив він.
Раніше Гончаренко, анонсуючи ухвалення цього рішення у своєму Telegram-каналі зазначав, що президентство у комітеті означає, що він стає членом Бюро ПАРЄ - керівного органу організації.
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