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Ракурс
Олексій Гончаренко, фото: «Галичина»

Український нардеп вперше очолив комітет ПАРЄ

23 січ 2024, 11:20
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Народний депутат із «Євросолідарності» Олексій Гончаренко, член української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, очолив комітет з міграції та біженців ПАРЄ.


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Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Таким чином, Гончаренко став першим українцем, який обійняв цю посаду.

Я очолив комітет з міграції, біженців і переміщених осіб. Перший українець на такій посаді! Найголовніше — в мене буде ще більше можливостей просувати інтереси України!, — наголосив він.

Раніше Гончаренко, анонсуючи ухвалення цього рішення у своєму Telegram-каналі зазначав, що президентство у комітеті означає, що він стає членом Бюро ПАРЄ - керівного органу організації.

Джерело: Ракурс


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