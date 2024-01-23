Український нардеп вперше очолив комітет ПАРЄ

Ракурсhttps://racurs.ua/
Олексій Гончаренко, фото: «Галичина»
Український нардеп вперше очолив комітет ПАРЄhttps://racurs.ua/ua/n191635-ukrayinskyy-nardep-vpershe-ocholyv-komitet-parie.htmlРакурс
Народний депутат із «Євросолідарності» Олексій Гончаренко, член української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, очолив комітет з міграції та біженців ПАРЄ.
.
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
Таким чином, Гончаренко став першим українцем, який обійняв цю посаду.
Я очолив комітет з міграції, біженців і переміщених осіб. Перший українець на такій посаді! Найголовніше — в мене буде ще більше можливостей просувати інтереси України!, — наголосив він.
Раніше Гончаренко, анонсуючи ухвалення цього рішення у своєму Telegram-каналі зазначав, що президентство у комітеті означає, що він стає членом Бюро ПАРЄ - керівного органу організації.