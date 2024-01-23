Рашисты вывели в Черное море еще один ракетоноситель

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У Чорному морі зросла кількість носіїв російських крилатих ракет «Калібр».
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Про це сьогодні, 23 січня, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
В Чорному морі поступово вщухає шторм. Вороже корабельне угруповання поповнилося ще одним підводним ракетоносієм! — вказано в повідомленні.
Таким чином, загальний залп «калібрів» тепер сягає до 20 ракет.
Рівень ракетної небезпеки — дуже високий! Сигнали повітряних тривог не ігноруємо!Пам'ятаємо, що ворог підступний, — наголошують у Силах оборони.
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