Хакеры оставили без отопления и воды жилой массив во Львове

«Львовтеплоэнерго» подверглось хакерской атаке

https://racurs.ua/n191641-hakery-ostavili-bez-otopleniya-i-vody-jiloy-massiv-vo-lvove.html

Ракурс

У Львові житловий масив Сихів у Львові сьогодні, 23 січня, залишився без гарячої води та опалення внаслідок хакерської атаки на комунальне підприємство «Львівтеплоенерго»

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Про це повідомляє прес-служба «Львівтеплоенерго».

Унаслідок хакерської атаки порушено систему управління теплопостачанням. Тривають роботи з відновлення подачі опалення та гарячого водопостачання в житловому масиві Сихів. Орієнтовний термін відновлення — 21.00, — вказано в повідомленні.

Раніше сьогодні прес-служба Львівської міської ради сьогодні вранці повідомила, що о 02.00 ночі стався збій у роботі системи теплопостачання ЛМКП «Львівтеплоенерго», в результаті чого зупинились 324 індивідуальні теплові пункти Сихова.

В результаті працівники «Львівтеплоенерго» методом обходу в ручному режимі запускають у роботу усі ІТП на Сихові, які вийшли з ладу.