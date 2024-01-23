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Ракурс
«Львовтеплоэнерго» подверглось хакерской атаке

Хакеры оставили без отопления и воды жилой массив во Львове

23 янв 2024, 14:39
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У Львові житловий масив Сихів у Львові сьогодні, 23 січня, залишився без гарячої води та опалення внаслідок хакерської атаки на комунальне підприємство «Львівтеплоенерго»


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Про це повідомляє прес-служба «Львівтеплоенерго».

Унаслідок хакерської атаки порушено систему управління теплопостачанням. Тривають роботи з відновлення подачі опалення та гарячого водопостачання в житловому масиві Сихів. Орієнтовний термін відновлення — 21.00, — вказано в повідомленні.

Раніше сьогодні прес-служба Львівської міської ради сьогодні вранці повідомила, що о 02.00 ночі стався збій у роботі системи теплопостачання ЛМКП «Львівтеплоенерго», в результаті чого зупинились 324 індивідуальні теплові пункти Сихова.

В результаті працівники «Львівтеплоенерго» методом обходу в ручному режимі запускають у роботу усі ІТП на Сихові, які вийшли з ладу.

Станом на 9.30 год. 175 ІТП працівники підприємства вже запустили в роботу. До кінця дня планують повністю відновити подачу тепла і гарячої води, — вказано в повідомленні.

Источник: Ракурс


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