Кабмин согласовал нового главу Запорожской ОВА

Иван Федоров, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n191643-kabmin-soglasoval-novogo-glavu-zaporojskoy-ova.html

Ракурс

Кабмін погодив призначення мера Мелітополя Івана Федорова на посаду очільника Запорізької ОВА.

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Про це сьогодні, 23 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Івана Федорова, міського голову Мелітополя, Кабмін погодив на голову Запорізької обласної військової адміністрації, — зазначив Гончаренко.

Наразі посаду очільника Запорізької ОВА обіймає Юрій Малашко.

Федоров народився 29 серпня 1988 року у Мелітополі в сім’ї лікарів. Займався бізнесом, згодом політикою. У 2020 році став міським головою Мелітополя.

Місто було окуповане на початку повномасштабного російського вторгнення. 11 березня 2022 року Федорова викрали російські військові. Через кілька днів його обміняли на дев’ятьох полонених російських солдатів-строковиків.