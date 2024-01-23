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В Харькове уже шестеро убитых россиянами, ГСЧС показала видео спасения из-под завалов многоэтажки

В Харькове уже шестеро убитых россиянами, ГСЧС показала видео спасения из-под завалов многоэтажки

23 янв 2024, 15:38
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У Харкові вже шестеро вбитих росіянами людей.


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З-під завалів будинку дістали тіло 21-річної жінки.

57 людей поранені, серед них восьмеро дітей. Також поранені троє працівників поліції.

ДСНС показала відео порятунку людини з-під завалів харківської багатоповерхівки сьогоднішнього ранку.

Всього в Харкові з обстріляних росією будинків врятовано 27 осіб.

Нагадаємо, російські нацисти уранці 23 січня вдарили по Харкову кількома видами ракет, у тому числі балістикою.

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по місту 12-ма ракетами — це С-300, Х-32 та «Іскандер».

Источник: Ракурс


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