У Харкові вже шестеро вбитих росіянами, ДСНС показала відео порятунку з-під завалів багатоповерхівки

https://racurs.ua/ua/n191644-u-harkovi-vje-shestero-vbytyh-rosiyanamy-dsns-pokazala-video-poryatunku-z-pid-zavaliv.html

Ракурс

У Харкові вже шестеро вбитих росіянами людей.

.

З-під завалів будинку дістали тіло 21-річної жінки.

57 людей поранені, серед них восьмеро дітей. Також поранені троє працівників поліції.

ДСНС показала відео порятунку людини з-під завалів харківської багатоповерхівки сьогоднішнього ранку.

Всього в Харкові з обстріляних росією будинків врятовано 27 осіб.

Нагадаємо, російські нацисти уранці 23 січня вдарили по Харкову кількома видами ракет, у тому числі балістикою.

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по місту 12-ма ракетами — це С-300, Х-32 та «Іскандер».