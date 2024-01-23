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У Харкові вже шестеро вбитих росіянами, ДСНС показала відео порятунку з-під завалів багатоповерхівки
У Харкові вже шестеро вбитих росіянами, ДСНС показала відео порятунку з-під завалів багатоповерхівкиhttps://racurs.ua/ua/n191644-u-harkovi-vje-shestero-vbytyh-rosiyanamy-dsns-pokazala-video-poryatunku-z-pid-zavaliv.htmlРакурс
У Харкові вже шестеро вбитих росіянами людей.
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З-під завалів будинку дістали тіло 21-річної жінки.
57 людей поранені, серед них восьмеро дітей. Також поранені троє працівників поліції.
ДСНС показала відео порятунку людини з-під завалів харківської багатоповерхівки сьогоднішнього ранку.
Всього в Харкові з обстріляних росією будинків врятовано 27 осіб.
Нагадаємо, російські нацисти уранці 23 січня вдарили по Харкову кількома видами ракет, у тому числі балістикою.
Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по місту 12-ма ракетами — це С-300, Х-32 та «Іскандер».